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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد الدباش، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي لمقاطع فيديو لشخص، تتضمن عبارات تدعو إلى تجربة واستخدام المخدرات، ومعاني تتنافى مع ما يُبذل من جهود في مكافحة آفة المخدرات، فقد تمكنت الجهات المختصة من تحديد هويته، والقبض عليه.
وقال "الدباش" إن الجاني في العقد الرابع من العمر، وأشارت الاستدلالات الأولية إلى أنه يعاني اعتلالات نفسية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة.
05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442 02:04 AM
جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية وتمت إحالته إلى الجهات المختصةعسير.. الإطاحة بشخص نشر عبارات بمواقع التواصل تدعو لتجربة المخدرات
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد الدباش، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي لمقاطع فيديو لشخص، تتضمن عبارات تدعو إلى تجربة واستخدام المخدرات، ومعاني تتنافى مع ما يُبذل من جهود في مكافحة آفة المخدرات، فقد تمكنت الجهات المختصة من تحديد هويته، والقبض عليه.
وقال "الدباش" إن الجاني في العقد الرابع من العمر، وأشارت الاستدلالات الأولية إلى أنه يعاني اعتلالات نفسية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة.
، عسير.. الإطاحة بشخص نشر عبارات بمواقع التواصل تدعو لتجربة المخدرات ،
المصدر : الخليج 365
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