- 1/3
- 2/3
- 3/3
تعرض حاكم نيويورك أندرو كومو لمزيدٍ من التحقيقات من ممثلي الادعاء المحلي، وزادت مطالبته بالاستقالة بعد يوم من تحقيق المدعية العامة في الولاية، خلص إلى أنه تحرش بـ11 امرأة، وفق روسيا اليوم.
وتفصيلاً، خلص التحقيق الذي جاء في تقرير من 168 صفحة إلى أن كومو لمس أو قبّل أو تحرش لفظيًا بنساء بينهن موظفات حكوميات سابقات وحاليات وانتقم من واحدة على الأقل عندما اتهمته بسوء السلوك الجنسي.
ولم توجه المدعية العامة في الولاية اتهامات جنائية لكومو لكن بمقدور ممثلي الادعاء المحليين فعل ذلك.
وأعلنت عدة جهات قضائية في نيويورك أنها ستنظر في سلوكيات كومو.
دائرة التحقيق بالتحرش الجنسي تحاصر حاكم نيويورك.. وتزيد المطالب باستقالتهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-05
تعرض حاكم نيويورك أندرو كومو لمزيدٍ من التحقيقات من ممثلي الادعاء المحلي، وزادت مطالبته بالاستقالة بعد يوم من تحقيق المدعية العامة في الولاية، خلص إلى أنه تحرش بـ11 امرأة، وفق روسيا اليوم.
وتفصيلاً، خلص التحقيق الذي جاء في تقرير من 168 صفحة إلى أن كومو لمس أو قبّل أو تحرش لفظيًا بنساء بينهن موظفات حكوميات سابقات وحاليات وانتقم من واحدة على الأقل عندما اتهمته بسوء السلوك الجنسي.
ولم توجه المدعية العامة في الولاية اتهامات جنائية لكومو لكن بمقدور ممثلي الادعاء المحليين فعل ذلك.
وأعلنت عدة جهات قضائية في نيويورك أنها ستنظر في سلوكيات كومو.
05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
01:05 AM
خلصت إلى أن "كومو" تحرش بـ11 امرأة بينهن موظفات حكوميات
تعرض حاكم نيويورك أندرو كومو لمزيدٍ من التحقيقات من ممثلي الادعاء المحلي، وزادت مطالبته بالاستقالة بعد يوم من تحقيق المدعية العامة في الولاية، خلص إلى أنه تحرش بـ11 امرأة، وفق روسيا اليوم.
وتفصيلاً، خلص التحقيق الذي جاء في تقرير من 168 صفحة إلى أن كومو لمس أو قبّل أو تحرش لفظيًا بنساء بينهن موظفات حكوميات سابقات وحاليات وانتقم من واحدة على الأقل عندما اتهمته بسوء السلوك الجنسي.
ولم توجه المدعية العامة في الولاية اتهامات جنائية لكومو لكن بمقدور ممثلي الادعاء المحليين فعل ذلك.
وأعلنت عدة جهات قضائية في نيويورك أنها ستنظر في سلوكيات كومو.
، دائرة التحقيق بالتحرش الجنسي تحاصر حاكم نيويورك.. وتزيد المطالب باستقالته ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر دائرة التحقيق بالتحرش الجنسي تحاصر حاكم نيويورك.. وتزيد المطالب باستقالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.