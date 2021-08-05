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رفض البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، دعوة منظمة الصحة العالمية لتجميد الجرعات المعززة من لقاحات كوفيد-19 حتى سبتمبر المقبل، وفق روسيا اليوم.
وتفصيلاً، قالت جين بساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة "ليست بحاجة" لأن تختار ما بين الجرعات المعززة وإرسال هبات إلى الدول الفقيرة.
واعتبرت بساكي أن اقتراح المنظمة الأممية هو "بديل خاطئ"، مضيفة: "نعتقد أن بإمكاننا القيام بالأمرين… لسنا بحاجة إلى أن نختار ما بين توفير جرعات ثالثة للأمريكيين ومساعدة الدول الفقيرة، وهذا لم يتقرر رسمياً بعد في مطلق الأحوال".
واشنطن ترفض دعوة "الصحة العالمية" لتجميد الجرعات المعززة من لقاح كوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-05
رفض البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، دعوة منظمة الصحة العالمية لتجميد الجرعات المعززة من لقاحات كوفيد-19 حتى سبتمبر المقبل، وفق روسيا اليوم.
وتفصيلاً، قالت جين بساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة "ليست بحاجة" لأن تختار ما بين الجرعات المعززة وإرسال هبات إلى الدول الفقيرة.
واعتبرت بساكي أن اقتراح المنظمة الأممية هو "بديل خاطئ"، مضيفة: "نعتقد أن بإمكاننا القيام بالأمرين… لسنا بحاجة إلى أن نختار ما بين توفير جرعات ثالثة للأمريكيين ومساعدة الدول الفقيرة، وهذا لم يتقرر رسمياً بعد في مطلق الأحوال".
05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
12:22 AM
"بسكاي": لسنا بحاجة للاختيار بين توفير جرعة للأمريكيين وإرسال هبات للدول الفقيرة
رفض البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، دعوة منظمة الصحة العالمية لتجميد الجرعات المعززة من لقاحات كوفيد-19 حتى سبتمبر المقبل، وفق روسيا اليوم.
وتفصيلاً، قالت جين بساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة "ليست بحاجة" لأن تختار ما بين الجرعات المعززة وإرسال هبات إلى الدول الفقيرة.
واعتبرت بساكي أن اقتراح المنظمة الأممية هو "بديل خاطئ"، مضيفة: "نعتقد أن بإمكاننا القيام بالأمرين… لسنا بحاجة إلى أن نختار ما بين توفير جرعات ثالثة للأمريكيين ومساعدة الدول الفقيرة، وهذا لم يتقرر رسمياً بعد في مطلق الأحوال".
، واشنطن ترفض دعوة "الصحة العالمية" لتجميد الجرعات المعززة من لقاح كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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