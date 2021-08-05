«إخاء» تطلق فعاليات برنامج صحتي حياتي للوقاية من المخدرات

الرياض - محمد عبدالله - أطلقت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" فعاليات برنامج "صحتي حياتي" للوقاية من المخدرات، الذي ينفذه مركز تعارفوا للإرشاد الأسري، ويستمر 17 أسبوعًا.

ويهدف البرنامج إلى تنمية الجوانب التوعوية والوقائية من آفة المخدرات وبيان أضرارها وعواقبها الوخيمة على الفرد والمجتمع، وتقديم خدمات الإرشاد النفسي والاجتماعي والتربوي وفق منهجية علمية مهنية عالية.

ويعتمد برنامج "صحتي حياتي" في آلية تنفيذه حضوريًّا أو عن بُعد على إجراء الاختبار القَبْلي الذي يُعقد للمتدربين عند التحاقهم في البرنامج التدريبي لقياس معارفهم ومهاراتهم، والاختبار البَعْدي الذي يتم للمتدربين في نهاية البرنامج، إلى جانب طريقة الاجتماع بالمستفيدين.

وتتضمن المحاضرات والزيارات الميدانية والجلسات الإرشادية والعلاج السلوكي المعرفي وتكليف المتدربين بمهمات اجتماعية ومهنية وتقارير.