استشاري يوضح فوائد الصيام المتقطع وأنواعه

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد استشاري طب الأطفال والغدد الصماء بكلية الطب في جامعة الملك عبدالعزيز، عبدالمعين الأغا، أن الدراسات العلمية أثبتت أن الصيام المتقطع مفيد لجسم الإنسان.

أنواع الصيام المتقطع:

وقال الأغا: إن الصيام المتقطع له عدة أنماط، منها أن يمتنع الإنسان عن تناول الطعام لعدة ساعات في اليوم، أو بعض أيام الأسبوع، أو بعض الأيام في الشهر.

وأضاف أن الصيام المتقطع في اليوم يتطلب من الفرد أن يتبع قاعدة 16- 8 أي يصوم 16 ساعة، ويفطر 8 ساعات، ويجوز خلال ساعات الصيام شرب الماء، بينما لا يجب أن تزيد عدد السعرات الحرارية التي يتناولها خلال ساعات الإفطار عن 600 سعرة حرارية.

وأشار إلى أنه يتم تطبيق نفس هذه القاعدة في حال الصيام لمدة يومين فقط في الأسبوع والإفطار باقي أيام الأسبوع، أو يصوم 3 أيام كل شهر.

الحرص على نسبة السعرات:

وتابع الأغا أن الصيام المقطع يشبه صيام المسلمين يومي الاثنين والخميس، وكذلك صيام شهر رمضان المبارك، في عدد الساعات حيث يصوم المسلم قرابة 12 ساعة.

وأضاف أن المهم في الصيام المتقطع هو الحرص على عدد السعرات الحرارية، وألا تزيد عن الحد المسموح به؛ حتى لا تؤثر على الوزن.

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