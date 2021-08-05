، الرئيس التونسي: محاولات تسلل إلى مفاصل الدولة ووزارة الداخلية تحديداً ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، إن هناك من يريد "التسلل" إلى مفاصل الدولة وإلى وزارة الداخلية على وجه الخصوص، وفق العربية نت.
وتفصيلاً، أوضح "سعيد في كلمة مسجلة نشرتها الرئاسة التونسية أن "هناك من عمدوا لتفتيت الدولة أو محاولة تفتيتها ولكنني واثق أن وزارة الداخلية ستتصدى لهؤلاء بكل قوة حتى يبقوا في مزبلة التاريخ".
وأضاف: "لا مجال لأي أحد كان يريد أن يوظف وزارة الداخلية لمآربه الشخصية".
وتابع: "وزارة الداخلية ليست وزارة لطرف يحاول أن يكون هو الفاعل في الخفاء وهؤلاء لا مكان لهم في وزارة الداخلية".
وقال سعيد: "سنتصدى لهؤلاء الذين يتسللون في إطار القانون وليعلموا جيداً أن أي محاولة للمس بوزارة الداخلية أو ضربها من الداخل سيتم مواجهتها وعليهم الامتثال للقانون".
وأكد حرصه "على احترام القانون وفرضه على الجميع"، وقال: "كفى عبثاً بالدولة التونسية، والدولة التونسية هي دولة تقوم على القانون".
واختتم: "اليوم البعض يبحث عن سبل ملتوية عن الخروج من تونس.. ومن تعلقت به قضية فعليه إعادة الأموال للشعب التونسي، والصلح لا يكون إلا مع الشعب التونسي".
05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442 12:01 AM
قال إننا سنتصدى لهؤلاء بكل قوة حتى يبقوا في مزبلة التاريخالرئيس التونسي: محاولات تسلل إلى مفاصل الدولة ووزارة الداخلية تحديداً
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، إن هناك من يريد "التسلل" إلى مفاصل الدولة وإلى وزارة الداخلية على وجه الخصوص، وفق العربية نت.
وتفصيلاً، أوضح "سعيد في كلمة مسجلة نشرتها الرئاسة التونسية أن "هناك من عمدوا لتفتيت الدولة أو محاولة تفتيتها ولكنني واثق أن وزارة الداخلية ستتصدى لهؤلاء بكل قوة حتى يبقوا في مزبلة التاريخ".
وأضاف: "لا مجال لأي أحد كان يريد أن يوظف وزارة الداخلية لمآربه الشخصية".
وتابع: "وزارة الداخلية ليست وزارة لطرف يحاول أن يكون هو الفاعل في الخفاء وهؤلاء لا مكان لهم في وزارة الداخلية".
وقال سعيد: "سنتصدى لهؤلاء الذين يتسللون في إطار القانون وليعلموا جيداً أن أي محاولة للمس بوزارة الداخلية أو ضربها من الداخل سيتم مواجهتها وعليهم الامتثال للقانون".
وأكد حرصه "على احترام القانون وفرضه على الجميع"، وقال: "كفى عبثاً بالدولة التونسية، والدولة التونسية هي دولة تقوم على القانون".
واختتم: "اليوم البعض يبحث عن سبل ملتوية عن الخروج من تونس.. ومن تعلقت به قضية فعليه إعادة الأموال للشعب التونسي، والصلح لا يكون إلا مع الشعب التونسي".
، الرئيس التونسي: محاولات تسلل إلى مفاصل الدولة ووزارة الداخلية تحديداً ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التونسي: محاولات تسلل إلى مفاصل الدولة ووزارة الداخلية تحديداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.