محمد بن مسعود - الدمام - أكد إفشال جميع المحاولات العبثية المستهدفة للمدنيين أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأربعاء أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيَّرة مفخخة أطلقت تجاه خميس مشيط. وأكد "التحالف" إفشال جميع المحاولات العبثية المستهدفة للمدنيين. 05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442 12:00 AM أكد إفشال جميع المحاولات العبثية المستهدفة للمدنيين "التحالف": الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيَّرة مفخخة تجاه خميس مشيط "التحالف": الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيَّرة مفخخة تجاه خميس مشيط أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأربعاء أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيَّرة مفخخة أطلقت تجاه خميس مشيط. وأكد "التحالف" إفشال جميع المحاولات العبثية المستهدفة للمدنيين. الكلمات المفتاحية ، "التحالف": الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيَّرة مفخخة تجاه خميس مشيط ،

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