السعودية | هيئة المسرح والفنون الأدائية تُطلق “مسابقة الكوميديا” لاكتشاف المواهب الشابة

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أطلقت هيئة المسرح والفنون الأدائية اليوم (الأربعاء 4 أغسطس 2021م) مسابقة وطنية بعنوان “مسابقة الكوميديا” تهدف لاكتشاف المواهب المتخصصة في تقديم عروض كوميدية حية أو مسجلة، وأتاحت التسجيل فيها لجميع الراغبين بالمشاركة وذلك من خلال تقديم طلبات التسجيل عبر المنصة الإلكترونية: https://engage.moc.gov.sa/comedy/login.

وتستهدف المسابقة فئة الشباب والشابات الموهوبين من عمر 18 – 35 سنة في مجال الكوميديا والمهتمين بالفنون الكوميدية، وتمر المسابقة بعدة مراحل رئيسية تعقب مرحلة التسجيل، وهي: مرحلة تجارب الأداء المبدئية في المدينة التي اختارها المتسابق مسبقاً، ثم تليها مرحلة عروض المناطق التي قسمتها الهيئة على خمس مناطق جغرافية على مستوى المملكة وهي: المنطقة الوسطى (حائل، عنيزة، الرياض)، المنطقة الجنوبية (جازان، خميس مشيط، أبها)، المنطقة الشمالية (الجوف، تبوك)، المنطقة الشرقية (الهفوف، القطيف، الدمام، الخبر)، المنطقة الغربية (المدينة المنورة، الطائف، جدة).

وبعدها تدخل المسابقة في مرحلة العروض نصف نهائية التي يتأهل من خلالها 20 مرشحاً في معسكر نصف نهائي يقام في مدينة جدة خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 2 أكتوبر، ثم المرحلة قبل النهائية التي ستقام خلال الفترة من 3 إلى 13 أكتوبر وتشهد تأهل 5 مرشحين للحفل النهائي الذي سيقام في مدينة الرياض الذي ستُعلن فيه أسماء الفائزين، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية بمبلغ 35 ألف ريال، والمركز الثاني 20 ألف ريال، والفائز بالمركز الثالث يحصل على مبلغ 15 ألف ريال.

وتندرج “مسابقة الكوميديا” تحت مبادرة اكتشاف المواهب ضمن مبادرات هيئة المسرح والفنون الأدائية وبدعمٍ من وزارة الثقافة،التي تسعى الهيئة من خلالها إلى توفير الفرصة للشباب والشابات واستثمار مواهبهم الكوميدية بتوجيهٍ من خبراء وأيقونات صناعة الكوميديا، وذلك بهدف تطوير صناعة الكوميديا والترفيه الحي في أنحاء المملكة كافة.