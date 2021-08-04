تدشين أعمال مبادرة الجاكرندا في عسير

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أبها

دشن نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان وتنمية المدن، المهندس عبدالله بن محمد البدير، مساء اليوم، أعمال مبادرة “الجاكرندا” التي تنفذها أمانة منطقة عسير، تحت شعار “عشان أحب عسير” في حديقة “الوطن” بأبها، وذلك بحضور أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي ومشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات.

بدوره، أكد أمين منطقة عسير، وليد الحميدي، حرص أمانة عسير على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بما يتماشى مع طبيعة المنطقة، لافتًا إلى أن منطقة عسير امتازت خلال الفترة الماضية بجمالية شجرة “الجاكرندا” التي أصبحت علامة فارقة في سياحة عسير ومن أبرز المعالم الرئيسية في المنطقة، مبينًا أن المبادرة تهدف إلى زراعة 200 شتلة في المرحلة الأولى من أصل 10 آلاف شجرة جاكرندا، سيتم زراعتها في مختلف محافظات ومراكز المنطقة التي تستطيع أن تنمو بها، مشيدًا بالوقت ذاته بجهود الجهات المشاركة والمتطوعين والمتطوعات في تنفيذ هذه المبادرة.