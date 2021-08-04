شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-04
اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات الجوية التابعة للتحالف اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة ومفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط.
محاولة لاستهداف المدنيين:
وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن كافة المحاولات العبثية لاستهداف المدنيين تم التصدي لها وإفشالها.
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