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اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-04

اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات الجوية التابعة للتحالف اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة ومفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط.

محاولة لاستهداف المدنيين:

وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن كافة المحاولات العبثية لاستهداف المدنيين تم التصدي لها وإفشالها.

 
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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