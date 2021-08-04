رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية يزور مقر التحالف الإسلامي بالرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-04

متابعات الخليج 365 - واس

استقبل معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في مقر التحالف الإسلامي بالرياض اليوم معالي رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الفريق الركن حمد بن محمد ثاني الرميثي والوفد المرافق له.

واستمع الفريق الرميثي خلال الزيارة لشرح عن جهود التحالف في محاربة الإرهاب في المجالات الأربعة (الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكري)، والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها، وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين التحالف الإسلامي ودولة الإمارات العربية المتحدة في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

قيم الشرعية والاستقلالية

وأوضح الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي أن التحالف يمثل منظومة مهمة تسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، إضافة الى ارتكازه على قيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة والسعي إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية.

وأكد الدور الكبير والريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف بشتى أشكاله ومجالاته، وعضويتها في العديد من المنظمات الإقليمية والدولية، ومبدئها السامي النابذ للعنف والتطرف والمؤمن بمبدأ التسامح والإخاء.



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