محمد بن مسعود - الدمام - حصل مدير الخطوط السعودية بمطار الملك سعود بالباحة خالد بن عايض البقمي، على درجة الماجستير بامتياز من جامعة الملك عبدالعزيز في تخصص إدارة الأزمات والكوارث. "الخليج 365" تبارك للبقمي وتتمنى له مزيداً من النجاحات. 04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442 11:40 PM الماجستير لـ"البقمي" في إدارة الأزمات الماجستير لـ"البقمي" في إدارة الأزمات حصل مدير الخطوط السعودية بمطار الملك سعود بالباحة خالد بن عايض البقمي، على درجة الماجستير بامتياز من جامعة الملك عبدالعزيز في تخصص إدارة الأزمات والكوارث. "الخليج 365" تبارك للبقمي وتتمنى له مزيداً من النجاحات. الكلمات المفتاحية ، الماجستير لـ"البقمي" في إدارة الأزمات ،

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