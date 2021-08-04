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محمد بن مسعود - الدمام - يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي مواجهة ودية أمام نظيره "أبها" مساء الجمعة المقبل استعدادًا لاستئناف الموسم الرياضي الجديد.
عقد المدرب "هاسي" اجتماعًا باللاعبين في وسط الملعب، شرح من خلاله البرنامج اللياقي والتكتيكي لتدريبات اليوم، وذلك على أرض الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
بدأت التدريبات بالجري حول المضمار، ثم تمارين لياقية متنوعة لتقوية العضلات ورفع المعدل اللياقي لعناصر الفريق، ثم قام المدرب بعمل تدريبات خاصة بالاستحواذ تحت الضغط والتحكم في الكرة والتمرير السريع مع استغلال مساحات الملعب.
الأهلي يواجه أبها وديًا .. و"هاسي" يجتمع باللاعبينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-04
يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي مواجهة ودية أمام نظيره "أبها" مساء الجمعة المقبل استعدادًا لاستئناف الموسم الرياضي الجديد.
عقد المدرب "هاسي" اجتماعًا باللاعبين في وسط الملعب، شرح من خلاله البرنامج اللياقي والتكتيكي لتدريبات اليوم، وذلك على أرض الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
بدأت التدريبات بالجري حول المضمار، ثم تمارين لياقية متنوعة لتقوية العضلات ورفع المعدل اللياقي لعناصر الفريق، ثم قام المدرب بعمل تدريبات خاصة بالاستحواذ تحت الضغط والتحكم في الكرة والتمرير السريع مع استغلال مساحات الملعب.
04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
11:21 PM
يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي مواجهة ودية أمام نظيره "أبها" مساء الجمعة المقبل استعدادًا لاستئناف الموسم الرياضي الجديد.
عقد المدرب "هاسي" اجتماعًا باللاعبين في وسط الملعب، شرح من خلاله البرنامج اللياقي والتكتيكي لتدريبات اليوم، وذلك على أرض الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
بدأت التدريبات بالجري حول المضمار، ثم تمارين لياقية متنوعة لتقوية العضلات ورفع المعدل اللياقي لعناصر الفريق، ثم قام المدرب بعمل تدريبات خاصة بالاستحواذ تحت الضغط والتحكم في الكرة والتمرير السريع مع استغلال مساحات الملعب.
، الأهلي يواجه أبها وديًا .. و"هاسي" يجتمع باللاعبين ،
المصدر : الخليج 365
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