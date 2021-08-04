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الأرصاد: عوالق تربية تؤدي إلى تدني الرؤية فى عدة مناطق بتبوك

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الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها متقدما بشأن عوائق ترابية قد تؤدي إلى تدني فى مدى الرؤية بتبوك.

وأشار مركز الأرصاد إلى المناطق المتأثرة بالعوالق الترابية في تبوك وتشمل الوجه وأملج وضباء، نيوم شرما.

وأوضح أن الإنذار بدأ أمس الأربعاء في الساعة 16:05 وينتهي اليوم الخميس في الساعة 2:00.

وكان مركز الأرصاد توقع استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق بالمملكة.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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