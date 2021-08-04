شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: عوالق تربية تؤدي إلى تدني الرؤية فى عدة مناطق بتبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها متقدما بشأن عوائق ترابية قد تؤدي إلى تدني فى مدى الرؤية بتبوك.

وأشار مركز الأرصاد إلى المناطق المتأثرة بالعوالق الترابية في تبوك وتشمل الوجه وأملج وضباء، نيوم شرما.

وأوضح أن الإنذار بدأ أمس الأربعاء في الساعة 16:05 وينتهي اليوم الخميس في الساعة 2:00.

وكان مركز الأرصاد توقع استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق بالمملكة.