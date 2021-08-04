شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل أبرز التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء بلوائح الراديو الدولية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن أبرز التحديثات بلوائح الراديو الدولية التي وافق مجلس الوزراء، وأهميتها في تمكين الجيل الحديث من التقنيات اللاسلكية.

وذكرت أن التحديثات تتضمن إضافة نطاقات ترددية لتقنيات الجيل الخامس 5G، وإضافة نطاقات ترددية لتقنيات المنصات عالية الارتفاع HAPS،ومراجعة أنظمة الشبكات المحلية الراديوية WIFI، وتحديث تنظيمات استخدام الطيف الترددي لأنظمة النقل الذكية ITS.

وأكدت أن هذه التحديثات ستساهم في تمكين تقنيات الجيل الخامس، وزيادة معدل سرعات الإنترنت، وتعزيز أمن وسلامة مستخدمي أنظمة النقل.