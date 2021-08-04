شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية توضح المهن المستثناة من قرار توطين العمل في المجمعات التجارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن قرار قصر العمل في المجمعات على المواطنيين يوفّر 15 ألف فرصة عمل وظيفية.

وأعلنت الوزارة عن المهن المستثناة من قرار توطين العمل في المجمعات التجارية وهى:

-عامل النظافة.

-الحلاقة.

-الشحن والتفريغ.

-المهن الفنية كصيانة الألعاب.

وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت خبرًا يفيد أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت أن قرار قصر العمل في المجمعات التجارية المختلفة على السعوديين يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم.