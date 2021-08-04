شكرا لمتابعة خبر عن إيقاف 16 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 16مخالفًا لنظام البيئة، منهم 7 مواطنين و9 مقيمين، من الجنسيتين السودانية والهندية، ارتكبوا مخالفات رعي 345 رأسًا من الإبل و992 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

ومن جهته، قال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، إنه طبقت الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية.

وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.