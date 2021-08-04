للجمعيات.. كيف تحصل على 10 ملايين ريال تمويلًا من بنك التنمية الاجتماعية؟

الرياض - محمد عبدالله - حدد بنك التنمية الاجتماعية، الشروط اللازمة لطلب تمويل ساهم بحد أقصى 10 ملايين ريال، مشيرًا إلى متطلبات التقديم والمستندات المطلوبة.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية عبر موقعه الإلكتروني أن «ساهم» هو منتج تمويلي يقدم تمويلًا حسناً للجمعيات التعاونية المسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تنمية الحالة الاقتصادية والاجتماعية سواء من نواحي الإنتاج، الاستهلاك، التسويق.

شروط التمويل

وأضاف بنك التنمية الاجتماعية أن الشروط الواجب توافرة في الجهة طالبة التمويل تتمثل في أن تكون الجهة طالبة التمويل مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون لدى الجهة مجلس إدارة مؤهل ومستقل.

وكذلك يكون لها مقر في النطاق الجغرافي الذي تقدم خدماتها فيه، وتلتزم بتوفير كل متطلبات التمويل التي يطلبها البنك، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

وأكد بنك التنمية الاجتماعية أنه يجب أن يكون المشروع المراد تمويله سيتم تأسيسه داخل المملكة العربية السعودية، ويكون ذا جدوى اقتصادية واجتماعية مثبتة.

وأن يكون المشروع المراد تمويله ضمن أغراض وأنشطة الجمعية المحددة بلائحتها الأساسية المعتمدة، وأيضًا يلبي المشروع رغبات واحتياجات المجتمعات المحلية، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

وأن يكون المشروع سيسهم في ايجاد فرص عمل وتدريب للمواطنين، الالتزام التام بالمبادئ الأساسية للعمل التعاوني ونظام الجمعيات التعاونية.

المستندات المطلوبة

يجب على الجهة الراغبة في التمويل تقديم المستندات التالية: ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ساري المفعول، ومحاضر موافقة كل من الجمعية العمومية ومجلس إدارة الجهة طالبة التمويل على المشروع.

وإقرار بتوفير المساهمة الذاتية والضمانات التي يطلبها بنك التنمية الاجتماعية، ودراسة جدوى للمشروع، وصك ملكية أو عقد إيجار الأرض التي سيقام عليها المشروع، وأي مستندات أو بيانات مالية إضافية يطليها البنك.

وكذلك موافقة كل من الجمعية العمومية ومجلس إدارة الجهة طالبة التمويل على المشروع بموجب محاضر تعد لهذا الغرض تتضمن التزام الجهة بتسديد الأقساط المستحقة في أجالها المحددة، وتوفير المساهمة الذاتية حسب النسب المقررة، وتوفير الضمانات اللازمة، وفقا لبنك التنمية الاجتماعية.

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