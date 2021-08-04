إيقاف 7 مواطنين و9 مقيمين لارتكابهم مخالفات رعي

الرياض - محمد عبدالله - أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي، 16 مخالفًا لنظام البيئة، منهم 7 مواطنين و9 مقيمين، من الجنسيتين السودانية والهندية، ارتكبوا مخالفات رعي (345) رأسًا من الإبل و(992) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، إن الجهات المعنية طبقت الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وحث متحدث القوات الخاصة، الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.