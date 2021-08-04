بالفيديو.. استشاري: أنماط عديدة وفوائد جمة لـ«الصوم المتقطع»

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري طب الأطفال عبدالمعين عيد الأغا، إنَّ الصوم المتقطع يحمل فوائد عديدة للجسم في حالة تحديد السعرات الحرارية التي يتم تناولها.

وأضاف «الأغا» في تصريحات لقناة «الإخبارية»، أنَّ الصوم المتقطع بدأ ينتشر بالأوساط الطبية والعلاجية منذ عام 2014 وبدأ في الدول الغربية وكشفت الدارسات فوائده.

وأشار إلى أن الصوم المتقطع له أنماط عديدة تشمل «الانقطاع عن الأكل لعدد من ساعات اليوم، أو بعض أيام الأسبوع، أو بعض الأيام الشهر» فالنسبة للصوم خلال ساعات اليوم يصوم الشخص من خلال قاعدة «16 – 8 »، أي يصوم 16 ساعة ويفطر 8 ساعات.

وأكد أن ذلك النوع من الصيام يختلف عن صيام رمضان؛ فيجوز للشخص شرب الماء لكن لا يتناول سعرات حرارية إلا 8 ساعات فقط (التي يفطر فيها) ولا يزيد عن تناول 500 إلى 600 سعرة حرارية.

وتابع: في حالة الصوم بعض أيام الأسبوع يطبق الشخص قاعدة «2 – 5»، أي يصوم يومين في الأسبوع ويفطر 5 أيام، وله أن يصوم 3 أيام في الشهر.

وواصل: إن الصيام المتقطع هو صيام المسلم (صيام يومي الإثنين والخميس) مع وجوب تطبيق القاعدة الغذائية عند الإفطار بعدم تناول أكثر من 500 إلى 600 سعرة حرارية، مشيرًا إلى أن اتباع الهدي الإسلامي والتعليمات الغذائية يحقق استفادة «دينًا ودنيا».