الإطاحة بمواطن في جازان أطلق أعيرة نارية أثناء قيادته مركبته

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة جازان، الأربعاء، القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو، يطلق أعيرة نارية أثناء قيادته مركبته في أحد الشوارع العامة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، إنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لشخص يطلق أعيرة نارية أثناء قيادته مركبته في أحد الشوارع العامة، دون اكتراث لأمن وسلامة الآخرين، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وأكد متحدث شرطة جازان، إيقاف المتهم واتخذ بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.