«الصحة»: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة إلى 28.4 مليون

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة إلى 28.4 مليون، منها 19.4 مليون جرعة أولى، و9 ملايين جرعة ثانية.

وأكدت وزارة الصحة، أن عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن بلغ 1.49 مليون شخص.

وحثت «الصحة» على استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية مع ضرورة المبادرة بأخذ جرعتين من اللقاح للتصدي لمتحورات كورونا «سريعة الانتشار».

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

وأعلنت الصحة، إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1043) حالة مؤكدة وتعافي (1211) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10393) حالة منها (1396) حالة حرجة.

ووفق الإحصائية وصل إجمالي عدد الإصابات في المملكة (529995) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (511318) حالة، وتم تسجيل (14) حالة وفاة؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8284) حالة.