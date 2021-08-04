إغلاق جزئي
وتطبق الوزارة العقوبات والغرامات المالية وقرارات الإغلاق على جميع المؤسسات الخاصة وعند ضبط المخالفات بمستشفى خاص يتم تنفيذ الإغلاق على جزء من العيادات الخارجية وترفع المخالفات لمدير عام الشؤون الصحية لإغلاق أجزاء أخرى أو كامل المستشفى إن لزم الأمر، في حين تفعل الوزارة جهودها خلال العطل والأعياد لفعالية الضبط، كما تقوم من خلال مشرفي الالتزام الصحي بتطبيق الغرامات وزيارة المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية للتأكد من ارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية حرصًا على سلامة المرضى والمراجعين ومنسوبي المؤسسات الصحية.
إجراءات صحية
وسبق لوزارة الصحة، ممثلة بمديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة، إغلاق عدد من المجمعات الصحية والصيدليات لعدم الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية، كذلك نفذت 464 جولة تفتيشية خلال الفترة من 25 - 29 يوليو الماضي، بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية، شملت 64 زيارة للمستشفيات و 172 زيارة للمجمعات الطبية، إضافة إلى 206 زيارات للصيدليات و 22 زيارة للمراكز الحكومية.
المنشآت الصحية 1439
76 مرافق صحية منتهية إنشائيا
55 مستشفى تخصصيا عاما
2 مركز سكري
8 مراكز طب أسنان
8 مختبرات إقليمية وبنوك دم ومراكز سموم
2 عيادة خارجية وبرج برامج تخصصية
1 مركز الطوارئ والإصابات
55 مستشفى
12350 سريرا
ــــــــــــــــــــ المناطق
- الرياض
8
1850 سريرا
مكة المكرمة
8
1700 سرير
الشرقية
10 مستشفيات
2150 سريرا
المدينة المنورة
2 مستشفى
800 سرير
حائل
4 مستشفيات
1200 سرير
القصيم
5 مستشفيات
1000 سرير
الحدود الشمالية
3 مستشفيات
350 سريرا
عسير
6 مستشفيات
1300 سرير
تبوك
1 مستشفى
200 سرير
الجوف
2 مستشفى
350 سريرا
الباحة
1 مستشفى
200 سرير
جازان
5 مستشفيات
1250 سريرا
كانت هذه تفاصيل خبر جولات تفتيشية على المؤسسات الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.