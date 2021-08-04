جولات تفتيشية على المؤسسات الصحية

كثفت وزارة الصحة من جولاتها التفتيشية على المؤسسات الحكومية والخاصة إنفاذا لتعميم مركز القيادة والتحكم نظرًا لأهمية تقديم الخدمة الصحية وضمان استمرارها ما يسهم في جهود مكافحة فيروس كورونا ، وتفاديًا لأحداث عجز مفاجئة في عدد الأسرة والخدمات الطبية الضرورية الأخرى.

إغلاق جزئي

وتطبق الوزارة العقوبات والغرامات المالية وقرارات الإغلاق على جميع المؤسسات الخاصة وعند ضبط المخالفات بمستشفى خاص يتم تنفيذ الإغلاق على جزء من العيادات الخارجية وترفع المخالفات لمدير عام الشؤون الصحية لإغلاق أجزاء أخرى أو كامل المستشفى إن لزم الأمر، في حين تفعل الوزارة جهودها خلال العطل والأعياد لفعالية الضبط، كما تقوم من خلال مشرفي الالتزام الصحي بتطبيق الغرامات وزيارة المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية للتأكد من ارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية حرصًا على سلامة المرضى والمراجعين ومنسوبي المؤسسات الصحية.

إجراءات صحية

وسبق لوزارة الصحة، ممثلة بمديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة، إغلاق عدد من المجمعات الصحية والصيدليات لعدم الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية، كذلك نفذت 464 جولة تفتيشية خلال الفترة من 25 - 29 يوليو الماضي، بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية، شملت 64 زيارة للمستشفيات و 172 زيارة للمجمعات الطبية، إضافة إلى 206 زيارات للصيدليات و 22 زيارة للمراكز الحكومية.

المنشآت الصحية 1439

76 مرافق صحية منتهية إنشائيا

55 مستشفى تخصصيا عاما

2 مركز سكري

8 مراكز طب أسنان

8 مختبرات إقليمية وبنوك دم ومراكز سموم

2 عيادة خارجية وبرج برامج تخصصية

1 مركز الطوارئ والإصابات

55 مستشفى

12350 سريرا

ــــــــــــــــــــ المناطق

- الرياض

8

1850 سريرا

مكة المكرمة

8

1700 سرير

الشرقية

10 مستشفيات

2150 سريرا

المدينة المنورة

2 مستشفى

800 سرير

حائل

4 مستشفيات

1200 سرير

القصيم

5 مستشفيات

1000 سرير

الحدود الشمالية

3 مستشفيات

350 سريرا

عسير

6 مستشفيات

1300 سرير

تبوك

1 مستشفى

200 سرير

الجوف

2 مستشفى

350 سريرا

الباحة

1 مستشفى

200 سرير

جازان

5 مستشفيات

1250 سريرا