انهيارات تقطع الطرق بفيفاء

تواصل بلدية محافظة فيفاء استنفارها لليوم الثالث على التوالي لفتح الطرق وإزالة الانهيارات الصخرية ومخلفات سيول الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة.

ووقف رئيس بلدية فيفاء سعيد بن جبران التليدي، ميدانيا على أعمال فتح الطرق وإزالة الانهيارات الصخرية ومخلفات سيول الأمطار.

وباشرت البلدية أكثر من 50 بلاغا لإزالة الانهيارات وتنظيف الشوارع من الأتربة والأحجار المتساقطة، والتي جرفتها سيول الأمطار، كما قامت بنزح تجمعات المياه ومتابعة أعطال الإنارة، بالإضافة إلى مباشرتها فتح عدد من الطرق التي تقفلت بسبب الانهيارات، كما شكلت البلدية فريقا للطوارئ يعمل على مدار الساعة، عبر غرفة عمليات تقوم باستقبال البلاغات، والتعامل مع أي بلاغ في وقت قياسي.

رياح نشطة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض, وكذلك على طريق الساحل الجنوبي للبحر الأحمر.

الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزئين الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45/‏ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزئيين الجنوبي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/‏ساعة تتحول تدريجياً إلى جنوبية غربية ليلاً، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.