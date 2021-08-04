أجهزة لمستفيدي خيرية نجران

بدأت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران تنفيذ مشروع توفير الأجهزة الكهربائية للمستفيدين من خدمات الجمعية. وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبده عطيف أن عدد الأجهزة التي سيتم توزيعها بلغ 608 أجهزة شملت مكيفات وغسالات وأفرانا وثلاجات بتكلفة 560 ألف ريال، بدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وسيتم تسليمها وتركيبها في منازل المستفيدين من قبل إدارة خدمات المستفيدين بالجمعية.



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