22% ارتفاع الحيازات الزراعية والحيوانية

ارتفع عدد الحيازات الزراعية والحيوانية في المملكة بنهاية عام 2019 نحو 346.829 وذلك مقارنة مع 283.788 في عام 2017 وذلك بنسبة وصلت إلى 14.8%، ووفقًا لآخر بيانات وزارة البيئة والمياه والزراعة وصل عدد الحيازات الزراعية بأرض إلى 224.451 فيما وصلت الحيازات الحيوانية دون أرض إلى نحو 61.663.

مكة في الصدارة

تصدرت مكة المكرمة مناطق المملكة في عدد الحيازات الزراعية بنحو 60.715 واحتلت المرتبة الأولى من حيث الحيازات الحيوانية بنحو 16.585 حيازة، وحلت عسير في المرتبة الثانية من حيث مجموع الحيازات بفارق بسيط، حيث سجلت 76.403 حيازات.

الحيازات التقليدية

وتعتبر الحيازات التقليدية النوع السائد في معظم الحيازات الزراعية في المملكة، وهذا النوع من الحيازات لا يتوجب عليه أخذ موافقة مسبقة أو تراخيص من الجهات المعنية، وقد يكون نشاطها إنتاجًا نباتيًّا أو حيوانيًّا أو مختلطًا.

الحيازات المتخصصة

وتشمل المشاريع التي تم الموافقة عليها ومُنِحت تراخيص من الجهات المعنية بعد تقديم الدراسة الفنية والاقتصادية لإقامة مثل هذه الحيازات المتخصصة سواء كانت متخصصة في الإنتاج النباتي، أو الحيواني، أو مزارع الدواجن، أو الاستزراع السمكي، أو تلك المشاريع التي تتبع بصورة رئيسة الأساليب الحديثة غير التقليدية في نظام الري، واستخدام الميكنة الزراعية والتقنية الحديثة في الإنتاج الزراعي والتخصص في الإنتاج سواء في الزراعة المكشوفة أو المحمية، أو في تربية الأبقار لإنتاج الحليب، أو في تسمين العجول والأغنام والدواجن.

المناطق

1. مكة المكرمة

60715

16585

77300

2. عسير

69465

6938

76403

3. المنطقة الشرقية

27692

7924

35616

4. الرياض

25323

7195

32518

5. جازان

20997

6723

27720

10. نجران

7642

3626

11268

11. تبوك

6859

2396

9255

12. الجوف

6716

1117

7833

13. الحدود الشمالية

213

1549

1762

6. المدينة المنورة

17450

1938

19388

7. القصيم

15625

2609

18234

8. حائل

14802

2658

17460

9. الباحة

11667

405

12072