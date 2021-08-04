22% ارتفاع الحيازات الزراعية والحيوانية

مكة في الصدارة
تصدرت مكة المكرمة مناطق المملكة في عدد الحيازات الزراعية بنحو 60.715 واحتلت المرتبة الأولى من حيث الحيازات الحيوانية بنحو 16.585 حيازة، وحلت عسير في المرتبة الثانية من حيث مجموع الحيازات بفارق بسيط، حيث سجلت 76.403 حيازات.
الحيازات التقليدية
وتعتبر الحيازات التقليدية النوع السائد في معظم الحيازات الزراعية في المملكة، وهذا النوع من الحيازات لا يتوجب عليه أخذ موافقة مسبقة أو تراخيص من الجهات المعنية، وقد يكون نشاطها إنتاجًا نباتيًّا أو حيوانيًّا أو مختلطًا.
الحيازات المتخصصة
وتشمل المشاريع التي تم الموافقة عليها ومُنِحت تراخيص من الجهات المعنية بعد تقديم الدراسة الفنية والاقتصادية لإقامة مثل هذه الحيازات المتخصصة سواء كانت متخصصة في الإنتاج النباتي، أو الحيواني، أو مزارع الدواجن، أو الاستزراع السمكي، أو تلك المشاريع التي تتبع بصورة رئيسة الأساليب الحديثة غير التقليدية في نظام الري، واستخدام الميكنة الزراعية والتقنية الحديثة في الإنتاج الزراعي والتخصص في الإنتاج سواء في الزراعة المكشوفة أو المحمية، أو في تربية الأبقار لإنتاج الحليب، أو في تسمين العجول والأغنام والدواجن.
المناطق
1. مكة المكرمة
60715
16585
77300
2. عسير
69465
6938
76403
3. المنطقة الشرقية
27692
7924
35616
4. الرياض
25323
7195
32518
5. جازان
20997
6723
27720
10. نجران
7642
3626
11268
11. تبوك
6859
2396
9255
12. الجوف
6716
1117
7833
13. الحدود الشمالية
213
1549
1762
6. المدينة المنورة
17450
1938
19388
7. القصيم
15625
2609
18234
8. حائل
14802
2658
17460
9. الباحة
11667
405
12072
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