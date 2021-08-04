جازان : ضبط مواطن أطلق الرصاص أثناء قيادة مركبته

متحف الشريف من قلب الطائف إلى عبق الماضي العيش في تفاصيل الماضي وعبقه شعور لا يفارق زوار متحف الشريف بمدينة الطائف، فبمجرد النظر إلى البناء المحكم والتجول بين دكاكينه... جدة : دوت الخليج جدة : دوت الخليج 25 ذو الحجة 1442 هـ 25 ذو الحجة 1442 هـ

جولات تفتيشية على المؤسسات الصحية كثفت وزارة الصحة من جولاتها التفتيشية على المؤسسات الحكومية والخاصة إنفاذا لتعميم مركز القيادة والتحكم نظرًا لأهمية تقديم الخدمة... المدينة المنورة : سعد الحربي المدينة المنورة : سعد الحربي 25 ذو الحجة 1442 هـ 25 ذو الحجة 1442 هـ

" /> " /> انهيارات تقطع الطرق بفيفاء تواصل بلدية محافظة فيفاء استنفارها لليوم الثالث على التوالي لفتح الطرق وإزالة الانهيارات الصخرية ومخلفات سيول الأمطار الغزيرة... جازان : عبدالرحمن الفيفي جازان : عبدالرحمن الفيفي 25 ذو الحجة 1442 هـ 25 ذو الحجة 1442 هـ

ترحيل 3.5 ملايين مقرر بالرياض أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، أنه تم ترحيل المقررات الدراسية للمرحلة الابتدائية، لجميع مكاتب التعليم وذلك لتوزيعها... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 25 ذو الحجة 1442 هـ 25 ذو الحجة 1442 هـ

22% ارتفاع الحيازات الزراعية والحيوانية ارتفع عدد الحيازات الزراعية والحيوانية في المملكة بنهاية عام 2019 نحو 346.829 وذلك مقارنة مع 283.788 في عام 2017 وذلك بنسبة وصلت إلى 14.8%،... جدة: مروج محرق جدة: مروج محرق 25 ذو الحجة 1442 هـ 25 ذو الحجة 1442 هـ

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