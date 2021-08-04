لجنة تظلمات العلامات التجارية تمارس مهامها وتعقد اجتماعها الأول

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

عُقد الاجتماع الأول للجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية، وذلك بمقر الهيئة السعودية للملكية الفكرية، واستعرض الاجتماع خطة عمل اللجنة المستقبلية وتحديد متطلبات العمل للمرحلة القادمة.

وقد شارك الاجتماع الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم وأعضاء اللجنة برئاسة الدكتور محمد بن عبدالحميد القمري، وعضوية كل من: الدكتور عبدالعزيز بن سليمان العيد، والأستاذ عبدالرحمن بن يحيى العيوني، والأستاذ سعود بن أحمد الغامدي.

النظر في التظلمات:

ويعد هذا الاجتماع هو نقطة انطلاق اللجنة لاستكمال ممارسة مهامها واختصاصاتها للنظر في التظلمات من قرار رفض تسجيل العلامة التجارية أو تعليقها على شرط، استنادا للمادة (13) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/ 51) وتاريخ 26/ 07/ 1435هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 01/ 06/ 1442هـ.

وثمن السويلم ثقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة بإعادة تشكيل اللجنة ودعمها في حفظ حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها ورعايتها وفقًا للتشريعات الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تعتبر المملكة طرفًا فيها.



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