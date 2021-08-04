تحذير لمرتادي طريق حفر كشب – المهد بسبب الأمطار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-04

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

دعا فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمدينة المنورة، مساء اليوم، مرتادي طريق “حفر كشب- المهد” إلى أخذ الحيطة والحذر.

ونصح فرع الوزارة قائدي المركبات بتهدئة السرعة؛ نظرًا لهطول الأمطار على الطريق، وذلك حفاظًا على سلامتهم.

توقعات طقس اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم الأربعاء، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، تمتد حتى منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك على طريق الساحل الجنوبي للبحر الأحمر.

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