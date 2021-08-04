شكرا لقرائتكم خبر إغلاق قاعة مناسبات في شرائع مكة خالفت التدابير الاحترازية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت وكالة البلديات التابعة لأمانة العاصمة المقدسة متمثلة في بلدية الشرائع الفرعية قاعة مناسبات لعدم الامتثال بالإجراءات الاحترازية وذلك خلال الجولة الرقابية التي نفذتها البلدية ضمن أعمال اللجنة المشتركة المكلفة بمتابعة قاعات وقصور الأفراح بالعاصمة المقدسة.

من جهة ثانية أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقدين مع شركات وطنية لمشروعات بلدية جديدة ضمن أعمال مبادرات الأمانة في مجال التشجير ورفع كفاءة دورات المياه والمرافق العامة بمكة المكرمة.

وجاء العقد الأول لتشغيل وصيانة التشجير للشوارع والحدائق جنوب مكة المكرمة بمبلغ 21.673.682 ريالا مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال التشجير وصيانة الحدائق، لمدة ثلاث سنوات ميلادية.

ويشمل العقد العديد من المواقع والحدائق العامة والمسطحات الخضراء في مختلف أحياء جنوب مكة، وذلك ضمن أهداف الأمانة إلى الارتقاء بمستوى الحدائق العامة وصيانة التشجير والزراعة والعمل على تهيئتها وفق أفضل الطرق الحديثة والمحافظة عليها بصفة مستمرة.

ووقعت الأمانة عقدا آخر لتنفيذ دورات مياه عامة بمكة المكرمة بمبلغ 3.560.072 ريالا ولمدة 24 شهرا ميلاديا، وذلك في إطار توجه الأمانة للاستفادة من دورات المياه وتفعيل دورها الإيجابي وتحقيق رغبة وتطلعات الأمانة في خدمة أهالي مكة المكرمة وزوارها.

وأشارت وكالة التشييد والصيانة بالأمانة إلى جاهزية تلقي البلاغات حول تلك المرافق على رقم البلاغات الموحد 940 ووسائل التواصل الرسمية الخاصة بالأمانة، مهيبة بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات، والحفاظ على المرافق العامة وعدم العبث بها؛ لضمان كفاءة تشغيلها وإتاحة الاستفادة منها للجميع بالشكل الأمثل.

إلى ذلك تفقد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص مشروع ممشى زينب الهلالية بحي الشوقية برفقة وكيل الأمين للتشييد والصيانة المهندس زهير سقاط وعدد من المسؤولين بالأمانة واشتملت الجولة الوقوف على منجزات المشروع وتفقد الساحات والمسطحات الخضراء والممشى الترفيهي والملاعب الرياضية، ومناطق الجلوس المظللة لمرتادي الممشى، وبلغت نسبة الإنجاز الفعلية فيه 95%، حيث يسهم هذا المشروع الحضاري في تحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة العامة وتحفيز شرائح عدة في المجتمع على ممارسة رياضة المشي واتخاذها سلوكا صحيا وترفيهيا.

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقدين مع شركات وطنية:

1 تشغيل وصيانة التشجير للشوارع والحدائق جنوب مكة:

- بتكلفة 21.673.682 ريالا

- لمدة 3 سنوات ميلادية.

2 تنفيذ دورات مياه عامة:

- بتكلفة 3.560.072 ريالا.

- لمدة 24 شهرا ميلاديا.