شكرا لقرائتكم خبر توقيف مصاب بكورونا وثق تجوله بمركز تجاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة حائل على مواطن خالف تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا ونشر مقطعا خلال تجوله في مجمع تجاري، كما قبض على مصور وناشر المقطع.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة النقيب طارق النصار، في بيانه أمس أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يتجول في أحد المجمعات التجارية بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، ومخالفته تعليمات العزل والحجر الصحي المؤسسي، وتوثيق ذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوية المصاب والمصور والناشر، والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما لفرع النيابة العامة.

وأكد النصار عدم التهاون في تطبيق العقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا لكل من يتعمد نقل العدوى للآخرين.

العقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية:

