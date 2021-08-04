شكرا لقرائتكم خبر 3417 وافدا تقدموا لفحص ماقبل الزواج خلال الجائحة بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين أثرت جائحة كورونا على إقامة حفلات الأعراس في المملكة، نظرا للإجراءات الوقائية والاحترازية في هذه المناسبات، بلغت فحوصات غير السعوديين بمركز فحص ما قبل الزواج بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة خلال الجائحة 3417 فحصا.

ويهدف برنامج الزواج الصحي إلى توعية ووقاية المجتمع، والحد من انتشار بعض الأمراض والتقليل من الأعباء المالية على الأسرة والمجتمع عندما يولد طفل مصاب بأحد الأمراض الوراثية، وتجنب المشاكل الاجتماعية والنفسية في الأسر، ويقدم المركز عددا من التحاليل والفحوصات للمقبلين على الزواج خشية انتقال تلك الأمراض للطرف الآخر أو إلى الأبناء في المستقبل؛ وفي حال ظهرت النتيجة إيجابية يتم تحويلهما إلى عيادة المشورة الطبية، وهي عيادة ينفرد بها مركز فحص ما قبل الزواج بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، وتعنى بتقديم النصائح الطبية والخيارات والبدائل التي تساعد العروسين على اتخاذ القرار الملائم الصحيح لتكوين أسرة سليمة صحيا.

في المقابل غيرت الجائحة طقوس الأعراس في المملكة، بعد الإجراءات الوقائية الاحترازية من فيروس كوفيد 19 المستجد، وبرز معها مفهوم الزواج العائلي، سواء للسعوديين أو الوافدين والذي شهد انتشارا كبيرا في الآونة الأخيرة، وأصبحت حفلات الزفاف تقتصر على عدد محدود من أقارب العروسين خلال الجائحة.

الفحوصات تشمل:

