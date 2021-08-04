شكرا لقرائتكم خبر 3417 وافدا تقدموا لفحص ماقبل الزواج خلال الجائحة بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويهدف برنامج الزواج الصحي إلى توعية ووقاية المجتمع، والحد من انتشار بعض الأمراض والتقليل من الأعباء المالية على الأسرة والمجتمع عندما يولد طفل مصاب بأحد الأمراض الوراثية، وتجنب المشاكل الاجتماعية والنفسية في الأسر، ويقدم المركز عددا من التحاليل والفحوصات للمقبلين على الزواج خشية انتقال تلك الأمراض للطرف الآخر أو إلى الأبناء في المستقبل؛ وفي حال ظهرت النتيجة إيجابية يتم تحويلهما إلى عيادة المشورة الطبية، وهي عيادة ينفرد بها مركز فحص ما قبل الزواج بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، وتعنى بتقديم النصائح الطبية والخيارات والبدائل التي تساعد العروسين على اتخاذ القرار الملائم الصحيح لتكوين أسرة سليمة صحيا.
في المقابل غيرت الجائحة طقوس الأعراس في المملكة، بعد الإجراءات الوقائية الاحترازية من فيروس كوفيد 19 المستجد، وبرز معها مفهوم الزواج العائلي، سواء للسعوديين أو الوافدين والذي شهد انتشارا كبيرا في الآونة الأخيرة، وأصبحت حفلات الزفاف تقتصر على عدد محدود من أقارب العروسين خلال الجائحة.
الفحوصات تشمل:
- نقص المناعة المكتسب (الإيدز)
- أمراض الدم الوراثية
- الأمراض المعدية مثل الالتهاب الكبدي الفيروسي (ب)، و(ج)
كانت هذه تفاصيل خبر 3417 وافدا تقدموا لفحص ماقبل الزواج خلال الجائحة بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.