تخفيض رسوم البرامج المدفوعة بجامعة نجران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خفضت جامعة نجران الرسوم الدراسية بنسبة 20% للمقبولين نهائيا في برامج الدراسات العليا لعدد من فئات المجتمع. وبين وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث الدكتور سعيد السريعي، أن المبادرة تشمل أبناء وبنات وزوجات شهداء الواجب، والمشاركين في عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وكذلك المستفيدين المشمولين في الضمان الاجتماعي «غير المستقلين».



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