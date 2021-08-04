الصحة تحث على التصدي للمتحورات سريعة الانتشار بتلقي الجرعتين

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وأعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة تضمنت تسجيل 1043 حالة مؤكدة وتعافي 1211 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10393 حالة منها 1396 حالة حرجة.
ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.
إصابة جديدة 1043
حالة نشطة 10,393
حالة شفاء 1211
حالة حرجة 1396
إجمالي عدد الإصابات 529,995
حالة وفاة جديدة 14
حالة تعاف 511,318
إجمالي عدد الوفيات 8284
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