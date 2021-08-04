الصحة تحث على التصدي للمتحورات سريعة الانتشار بتلقي الجرعتين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حثت وزارة الصحة على استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية مع ضرورة المبادرة بأخذ جرعتين من اللقاح للتصدي لمتحورات كورونا سريعة الانتشار. وأعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة تضمنت تسجيل 1043 حالة مؤكدة وتعافي 1211 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10393 حالة منها 1396 حالة حرجة. ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا. إصابة جديدة 1043 حالة نشطة 10,393 حالة شفاء 1211 حالة حرجة 1396 إجمالي عدد الإصابات 529,995 حالة وفاة جديدة 14 حالة تعاف 511,318 إجمالي عدد الوفيات 8284

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