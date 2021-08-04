شكرا لقرائتكم خبر 134 ألف مستفيد من خدمات عيادات «تطمن» في الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد المستفيدين من خدمات عيادات «تطمن» في الباحة 134,520 مستفيدا منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وتقدم خدمات عيادة «تطمن» من خلال 7 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.

يشار إلى أن «تطمن» مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال.

وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.