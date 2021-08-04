تعقيم واكتمال جاهزية 1942 مسجدا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 8 مساجد بعد إخلائها موقتا وتعقيمها في 4 مناطق، بعد ثبوت 8 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 179 يوما 1942 مسجدا، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله. وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي: 4 مساجد في المنطقة الشرقية، منها مسجدان في منطقة الرياض ومسجد واحد في كل من منطقتي الباحة والجوف.



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