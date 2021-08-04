، إسرائيل تحدّد المسؤول الإيراني عن الهجوم على ناقلة النفط في خليج عمان ،

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حددت إسرائيل اسم الشخص المسؤول عن الهجوم بطائرة مسيرة على الناقلة المرتبطة بإسرائيل في خليج عُمان، التي أسفرت عن مقتل 2 من أفراد الطاقم.
وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، خلال حديثه لعدد من سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن، أن "سعيد أرا جاني، رئيس قيادة الطائرات المسيرة في الحرس الثوري الإيراني مسؤول بشكل مباشر عن الهجوم"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وأضاف "غانتس" أن "قيادة الطائرات المسيرة نفذت الهجوم على ميرسر ستيريت، وخطط سعيد أرا جاني، وقدم التدريب والمعدات لتنفيذ الهجوم الإرهابي في المنطقة.
وحمل وزير الدفاع الإسرائيلي إيران مسؤولية عشرات الهجمات الإرهابية في الشرق الأوسط، في الوقت الذي تسيطر فيه على وكلائها في اليمن والعراق ودول أخرى.
وقال "غانتس": "حان وقت الأفعال، الكلمات لا تكفي، حان وقت الأفعال الدبلوماسية والاقتصادية وحتى العسكرية، بغير ذلك ستتواصل الهجمات".
وتسعى إسرائيل لحشد المجتمع الدولي من أجل توجيه رد قوي ومشترك على ما تصفه بالغطرسة الإيرانية.
إسرائيل تحدّد المسؤول الإيراني عن الهجوم على ناقلة النفط في خليج عمانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-04
حددت إسرائيل اسم الشخص المسؤول عن الهجوم بطائرة مسيرة على الناقلة المرتبطة بإسرائيل في خليج عُمان، التي أسفرت عن مقتل 2 من أفراد الطاقم.
وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، خلال حديثه لعدد من سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن، أن "سعيد أرا جاني، رئيس قيادة الطائرات المسيرة في الحرس الثوري الإيراني مسؤول بشكل مباشر عن الهجوم"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وأضاف "غانتس" أن "قيادة الطائرات المسيرة نفذت الهجوم على ميرسر ستيريت، وخطط سعيد أرا جاني، وقدم التدريب والمعدات لتنفيذ الهجوم الإرهابي في المنطقة.
وحمل وزير الدفاع الإسرائيلي إيران مسؤولية عشرات الهجمات الإرهابية في الشرق الأوسط، في الوقت الذي تسيطر فيه على وكلائها في اليمن والعراق ودول أخرى.
وقال "غانتس": "حان وقت الأفعال، الكلمات لا تكفي، حان وقت الأفعال الدبلوماسية والاقتصادية وحتى العسكرية، بغير ذلك ستتواصل الهجمات".
وتسعى إسرائيل لحشد المجتمع الدولي من أجل توجيه رد قوي ومشترك على ما تصفه بالغطرسة الإيرانية.
04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
07:49 PM
"غانتس" اتهمه بالتخطيط والتدريب وتقديم المعدات
حددت إسرائيل اسم الشخص المسؤول عن الهجوم بطائرة مسيرة على الناقلة المرتبطة بإسرائيل في خليج عُمان، التي أسفرت عن مقتل 2 من أفراد الطاقم.
وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، خلال حديثه لعدد من سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن، أن "سعيد أرا جاني، رئيس قيادة الطائرات المسيرة في الحرس الثوري الإيراني مسؤول بشكل مباشر عن الهجوم"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وأضاف "غانتس" أن "قيادة الطائرات المسيرة نفذت الهجوم على ميرسر ستيريت، وخطط سعيد أرا جاني، وقدم التدريب والمعدات لتنفيذ الهجوم الإرهابي في المنطقة.
وحمل وزير الدفاع الإسرائيلي إيران مسؤولية عشرات الهجمات الإرهابية في الشرق الأوسط، في الوقت الذي تسيطر فيه على وكلائها في اليمن والعراق ودول أخرى.
وقال "غانتس": "حان وقت الأفعال، الكلمات لا تكفي، حان وقت الأفعال الدبلوماسية والاقتصادية وحتى العسكرية، بغير ذلك ستتواصل الهجمات".
وتسعى إسرائيل لحشد المجتمع الدولي من أجل توجيه رد قوي ومشترك على ما تصفه بالغطرسة الإيرانية.
، إسرائيل تحدّد المسؤول الإيراني عن الهجوم على ناقلة النفط في خليج عمان ،
المصدر : الخليج 365
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