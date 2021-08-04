محمد بن مسعود - الدمام - "بايدن" دعا إلى إجراء الإصلاحات ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة ستقدم نحو 100 مليون دولار كمساعدات إضافية إلى لبنان. ودعا "بايدن" خلال المؤتمر الدولي لمساعدة لبنان بالتعاون مع الأمم المتحدة، الذي يعقد في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، الحكومة اللبنانية لإجراء الإصلاحات الملحة. في السياق ذاته، أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، منح لبنان 860 مليون دولار من صندوق "حقوق السحب الخاصة"، لتعزيز الاحتياطي النقدي للبلاد، وتلبية الحاجات الملحة للشعب اللبناني. أمريكا تمنح لبنان 100 مليون دولار مساعدات جديدة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-04 ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة ستقدم نحو 100 مليون دولار كمساعدات إضافية إلى لبنان. ودعا "بايدن" خلال المؤتمر الدولي لمساعدة لبنان بالتعاون مع الأمم المتحدة، الذي يعقد في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، الحكومة اللبنانية لإجراء الإصلاحات الملحة. في السياق ذاته، أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، منح لبنان 860 مليون دولار من صندوق "حقوق السحب الخاصة"، لتعزيز الاحتياطي النقدي للبلاد، وتلبية الحاجات الملحة للشعب اللبناني. 04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442 07:36 PM "بايدن" دعا إلى إجراء الإصلاحات "بايدن" دعا إلى إجراء الإصلاحات ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة ستقدم نحو 100 مليون دولار كمساعدات إضافية إلى لبنان. ودعا "بايدن" خلال المؤتمر الدولي لمساعدة لبنان بالتعاون مع الأمم المتحدة، الذي يعقد في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، الحكومة اللبنانية لإجراء الإصلاحات الملحة. في السياق ذاته، أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، منح لبنان 860 مليون دولار من صندوق "حقوق السحب الخاصة"، لتعزيز الاحتياطي النقدي للبلاد، وتلبية الحاجات الملحة للشعب اللبناني. ، أمريكا تمنح لبنان 100 مليون دولار مساعدات جديدة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تمنح لبنان 100 مليون دولار مساعدات جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.