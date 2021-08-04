شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. ضبط معمل يجهز «البوفيهات» بمواد فاسدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت أمانة منطقة الرياض، استراحة تحوّلت إلى معمل لتجهيز البوفيهات المفتوحة بمواد غذائية منتهية الصلاحية وخضروات مجهولة المصدر ومخبوزات عليها علامات العفن وأدوات غير صالحة للاستعمال.

وقالت عبر "تويتر": "قبيل الإعداد لولائم الحفلات الخاصة.. مراقبونا يضبطون استراحة تحوّلت إلى معمل لتجهيز البوفيهات المفتوحة بمواد غذائية منتهية الصلاحية وخضروات مجهولة المصدر ومخبوزات عليها علامات العفن وأدوات غير صالحة للاستعمال.. أغلقنا الموقع، وأحلنا مالكه إلى الجهات المختصة لنيل الجزاءات الصارمة".