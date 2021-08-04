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ختام مناورات التمرين الثنائي بين القوات الجوية السعودية والأمريكية

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الدمام - شريف احمد - اختتمت القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية مناورات التمرين الثنائي الجوي، يوم الخميس بتاريخ 1442/12/19هـ، والذي شاركت فيه المقاتلات السعودية (ف 15 إس أي) والمقاتلات الأمريكية (ف 16).

وبرز في هذا التمرين القدرة على اعتراض الطائرات المسيرة وتدميرها، كما يأتي هذا التمرين استمراراً للتعاون المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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