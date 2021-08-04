شكرا لقرائتكم خبر عن ختام مناورات التمرين الثنائي بين القوات الجوية السعودية والأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية مناورات التمرين الثنائي الجوي، يوم الخميس بتاريخ 1442/12/19هـ، والذي شاركت فيه المقاتلات السعودية (ف 15 إس أي) والمقاتلات الأمريكية (ف 16).

وبرز في هذا التمرين القدرة على اعتراض الطائرات المسيرة وتدميرها، كما يأتي هذا التمرين استمراراً للتعاون المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.