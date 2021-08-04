شكرا لقرائتكم خبر عن الدورة الشمسية الـ 25 تبلغ ذروتها أكتوبر 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن التوقعات التي أصدرتها لجنة من وكالة ناسا ووكالة نوا بشأن التنبؤ بالدورة الشمسية 25، ستبلغ ذروتها في أكتوبر 2024 بحوالي 8 أشهر من توقعات الفريق في يوليو 2025.

وأشار الدكتور أبو زهرة إلى أن الدورة تنشط بشكل أسرع من المتوقع من خلال مراقبة تعداد البقع الشمسية ابتداء من يوليو الماضي، استمرارًا للاتجاه الذي بدأ العام الماضي 2020 حيث تجاوزوا التوقعات، مبينًا أن زيادة النشاط الشمسي بسرعة يزيد من عدد البقع الشمسية، مع إمكانية ازدياد فرص الانبعاثات التي يمكن أن تكون في اتجاه الأرض، مما يزيد من فرص ظهور أضواء الشفق القطبي.

ولفت النظر إلى أن شهر يوليو الماضي كان شهرًا رائعًا، تجاوزت الدورة الشمسية 25 عتبات متعددة، بما في ذلك أول توهج إكس قوي، وظهور ست بقع في وقت واحد على سطح الشمس، وكانت آخر مرة شوهد فيها الكثير من البقع في شهر سبتمبر 2017، إضافة إلى أنه حدث انبعاث كتلي إكليلي مرتفع على الجانب الآخر من الشمس، مما أثر على الأرض.