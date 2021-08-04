شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى المرجعيات.. فقهاء السنة والشيعة العراقيين في ضيافة مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلق من مكة ملتقى المرجعيات الدينية العراقية، بحضور كبار فقهاء السنة والشيعة بتنظيم من رابطة العالم الإسلامي

و أكد المؤتمر على مواجهة التطرف الديني بكافة مصادره، إضافة إلى تعزيز سبل محاربة الطائفية الدينية، ونبذ خطاب الكراهية والصراع الفكري والثقافي في العالم الإسلامي.

وسعى المشاركون في المؤتمر إلى وحدة الصَّف والرأي، وإلى التأكيد على تعزيز الأُخوّة الدينية بين السّنة والشيعة، والتأكيد أيضاً على مواجهة الطائفية وخطاب التطرف الديني أيّاً كان مصدره ومكانه وزمانه ومبرراته.