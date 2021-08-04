شكرا لقرائتكم خبر عن خطبة الجمعة المقبلة عن ضرورة اللقاح للطلاب ومنسوبي التعليم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر وزير الشؤون الإسلامية د.عبداللطيف آل الشيخ تعميماً لكافة الخطباء بتضمين خطبة الجمعة القادمة 27 / 12 / 1442هـ الحديث عن ضرورة حصول منسوبي التعليم من ( أعضاء هيئة التدريس والتدريب ، والمعلمين والمعلمات ، والطلاب والطالبات ، والمتدربين والمتدربات) ...على جرعتين من لقاح فيروس كورونا حمايةً لأنفسهم وحفاظاً على سلامة أُسرهم وأقرانهم ، وللوقاية من العدوى ، ولكي تكون المنشئات التعليمية مكملة للبيئات الآمنة، ولتحقق رسالتها التعليمية والتدريبية، وذلك بناءً على رغبة وزارة التعليم في قيام الخطباء بالمشاركة في التوعية بذلك.