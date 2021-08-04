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شكرا لقرائتكم توقيف 20 مخالفًا أشعلوا النار في منتزه الملك عبدالعزيز الوطني بالسودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
توقيف 20 مخالفًا أشعلوا النار في منتزه الملك عبدالعزيز الوطني بالسودة
متابعات الخليج 365 - عسير
أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (20) مخالفًا لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفات إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، في منتزه الملك عبدالعزيز الوطني بالسودة بمنطقة عسير.
تطبيق الإجراءات النظامية:
وأوضح المتحدث الرسمي، الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، مبينًا أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة غرامة تصل إلى (3000) ريال.
وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.
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