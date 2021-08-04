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اختتام التمرين الثنائي الجوي بين القوات الجوية الملكية السعودية والأمريكية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-04

اختتام التمرين الثنائي الجوي بين القوات الجوية الملكية السعودية والأمريكية

برز في هذا التمرين القدرة على اعتراض الطائرات المسيرة وتدميرها
اختتام التمرين الثنائي الجوي بين القوات الجوية الملكية السعودية والأمريكية

متابعات الخليج 365 - الرياض

اختتمت القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية مناورات التمرين الثنائي الجوي، يوم الخميس بتاريخ 19/ 12/ 1442هـ، والذي شاركت فيه المقاتلات السعودية (إف 15 إس إي) والمقاتلات الأمريكية (إف 16).

اعتراض الطائرات المسيرة وتدميرها:

وبرز في هذا التمرين القدرة على اعتراض الطائرات المسيرة وتدميرها، كما يأتي هذا التمرين استمرارًا للتعاون المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

اختتام التمرين الثنائي الجوي بين القوات الجوية الملكية السعودية والأمريكية - متابعات الخليج 365 اختتام التمرين الثنائي الجوي بين القوات الجوية الملكية السعودية والأمريكية - متابعات الخليج 365
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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