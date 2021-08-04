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شكرا لقرائتكم اختتام التمرين الثنائي الجوي بين القوات الجوية الملكية السعودية والأمريكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-04
اختتام التمرين الثنائي الجوي بين القوات الجوية الملكية السعودية والأمريكية
برز في هذا التمرين القدرة على اعتراض الطائرات المسيرة وتدميرها
متابعات الخليج 365 - الرياض
اختتمت القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية مناورات التمرين الثنائي الجوي، يوم الخميس بتاريخ 19/ 12/ 1442هـ، والذي شاركت فيه المقاتلات السعودية (إف 15 إس إي) والمقاتلات الأمريكية (إف 16).
اعتراض الطائرات المسيرة وتدميرها:
وبرز في هذا التمرين القدرة على اعتراض الطائرات المسيرة وتدميرها، كما يأتي هذا التمرين استمرارًا للتعاون المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
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