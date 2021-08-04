اختتام التمرين الثنائي الجوي بين القوات الجوية الملكية السعودية والأمريكية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

اختتمت القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية مناورات التمرين الثنائي الجوي، يوم الخميس بتاريخ 19/ 12/ 1442هـ، والذي شاركت فيه المقاتلات السعودية (إف 15 إس إي) والمقاتلات الأمريكية (إف 16).

اعتراض الطائرات المسيرة وتدميرها:

وبرز في هذا التمرين القدرة على اعتراض الطائرات المسيرة وتدميرها، كما يأتي هذا التمرين استمرارًا للتعاون المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.



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