الانتهاء من مشروع التشجير الوطني رقم 2 بمنطقة تبوك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-04

متابعات الخليج 365 - واس

على مساحة تقدر بأكثر من 10 ملايين متر مربع، أنهى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، مشروع التشجير الوطني رقم 2 بمنطقة تبوك، أحد مشروعات التشجير التي يشرف عليها المركز.

زراعة 350 ألف شجرة

واستهدف المشروع زراعة 350 ألف شجرة من الأنواع المحلية وتطوير شبكات ري بالمياه المعالجة؛ ليكون المشروع متنفساً جديداً وشرياناً حيوياً للمنطقة.

وأوضح المركز أن المشروع يضم أبرز الأشجار (السدر والطلح والأثل، والسيال، والبان العربي), مؤكداً أن الجهود مستمرة في تنمية الغطاء النباتي في المملكة.

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