العلاقة بين تناول الماء أثناء الأكل وظهور الكرش

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-04

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نفت استشارية الباطنة الدكتورة سهاد أحمد، أن تناول الماء أثناء وجبات الطعام يسهم في ظهور الكرش نتيجة احتفاظ الجسم بالسوائل غير صحيح جملة وتفصيلا، ولا توجد دراسات حول ذلك، بالعكس تمامًا فإن شرب الماء مع تناول الطعام يساعد على الشعور بالشبع وبالتالي تناول طعام أقل، كما أن لذلك فوائد صحية عديدة قد تمنع الكرش .

تجنب الغازيات والعصائر:

وقالت في تصريحات لـ ” متابعات الخليج 365“، إن تناول الماء أثناء الأكل أفضل صحيًا من تناول العصائر المحلاة أو المشروبات الغازية، إذ يحصل الجسم على سعرات حرارية عالية جدًا بسبب تلك المشروبات، عكس الماء الذي لا يحتوي على سعرات حرارية ويعمل على تنظيم آلية الجهاز الهضمي، بجانب منع التعرض للإصابة بالإمساك، وغير ذلك من الوظائف الحيوية والكيميائية داخل الجسم.

الماء يعزز الهضم:

ولفتت أن تناول الماء أثناء الأكل يجعل عملية الهضم أكثر انسيابية، إذ يبدأ الهضم في الفم عندما يبدأ الفرد في تكسير الطعام عن طريق المضغ، حيث تساعد الانزيمات الموجودة في اللعاب في تحطيم الطعام، و ينتقل الطعام بعد ذلك إلى المريء إلى المعدة، حيث يتم خلطه مع عصارات المعدة الحمضية، ثم يتحول الطعام إلى سائل، وعندما ينتقل هذا إلى الأمعاء الدقيقة، يتم مزجه مع إنزيمات هضمية من البنكرياس وحمض الصفراء من الكبد، وهذه هي المرحلة التي يحدث فيها معظم امتصاص المواد الغذائية 75 % قد تستغرق عملية الهضم الكاملة ما بين 24 و 72 ساعة، اعتمادًا على ما يأكله الفرد.

التخلص من الكرش :

واختتمت الدكتورة سعاد بالقول، إنه يجب أثناء الأكل تناول الماء باعتدال للحصول على الفوائد الصحية المرجوة ومنها الحد من زيادة الوزن عن طريق منع الإفراط في تناول الطعام، الشعور بالشبع بشكل أكبر عند شرب الماء أثناء تناول الطعام، تسهيل حركة الطعام في الجهاز الهضمي، منع الانتفاخ والإمساك، تحسين الحالة المزاجية، تسهيل بلع الطعام، المساهمة في تفتيت وتكسير الطعام أثناء عملية الهضم، الشعور بامتلاء المعدة والاكتفاء بكميات قليلة من الطعام للتخلص من الكرش.

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