أبو زاهرة: ذروة الدورة الشمسية قد تحدث مبكراً

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-04

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن الدورة الشمسية 25 تنشط بشكل أسرع من المتوقع من خلال مراقبة تعداد البقع الشمسية اعتبارًا من يوليو 2021 استمرارًا للاتجاه الذي بدأ العام الماضي 2020 فقد تجاوزوا التوقعات.

موعد الدورة الشمسية :

ولفت إلى أن توقعات صادرة عن لجنة من وكالة ناسا ووكالة نوا بشأن التنبؤ بالدورة الشمسية 25 في عام 2019 ، تشير إلى أن الدورة 25 ستصل إلى حدها الأقصى في يوليو 2025، ومع ذلك ، فإن التوافق الأفضل للبيانات الحالية يُظهر أن الدورة 25 ، يمكن أن تبلغ ذروتها في أكتوبر 2024 بحوالي 8 أشهر من توقعات الفريق.

انبعاث كتلي إكليلي:

وأضاف أن شهر يوليو 2021 كان شهرًا رائعًا ، فقد تجاوزت الدورة 25 عتبات متعددة ، بما في ذلك أول توهج اكس قوي ، وظهور ستة بقع في وقت واحد على سطح الشمس، وقد كانت آخر مرة شوهد فيها الكثير من البقع في نفس الوقت في سبتمبر 2017 ، إضافة لذلك حدث انبعاث كتلي إكليلي على الجانب الآخر من الشمس ، ولكنه كان قوياً لدرجة أنه أثر على الأرض.

زيادة البقع الشمسية:

واختتم رئيس الجمعية الفلكية بجدة بقوله ، بشكل عام إذا زاد النشاط الشمسي بسرعة ، فستبدأ عدد البقع الشمسية في الازدياد مع ازدياد فرص الانبعاثات التي يمكن أن تكون في اتجاه الأرض ما يزيد فرص ظهور أضواء الشفق القطبي.

شارك الخبر