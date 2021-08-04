تعديلات في تنظيم الإذاعة والتلفزيون ونظام مكافحة الغش التجاري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقر مجلس الوزراء في جلسته أمس الأول ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تعديلات في تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون، وتعديل المادة الـ23 من نظام مكافحة الغش التجاري.

وفي مستهل الجلسة توجه خادم الحرمين الشريفين بالشكر لله عز وجل على ما حبا به هذه البلاد المباركة من شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما على أكمل وجه، وعلى توفيقه لها في إدارة مواسم الحج والعمرة بنجاح، وتمكين ضيوف الرحمن من أداء المناسك في بيئة صحية آمنة خالية من الأوبئة، ووسط منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات المقدمة عبر التقنيات الحديثة والأساليب المتطورة، وبأقصى معدلات الأمان والسلامة في ظل جائحة فيروس كورونا وما استلزمته من إجراءات تنظيمية ووقائية، وفق ما تقتضيه الضوابط والمعايير الصحية العالمية.

شراكات متعددة الأطراف

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد، أن المجلس إثر ذلك اطلع على مجمل الاتصالات والاجتماعات والمشاورات التي أجرتها المملكة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية؛ للارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب وبما يخدم المصالح الثنائية، وتعزيز التنسيق حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم، للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وكذا تقوية الأطر متعددة الأطراف من خلال الشراكات والعمل الجماعي.

دعم مبادرات التعليم

وجدد المجلس التأكيد على استمرار المملكة في مقدمة الدول المساهمة في كل ما من شأنه تحقيق التنمية والازدهار والسلام لشعوب العالم بأسره، وما تضمنته في هذا السياق كلمة ولي العهد في القمة العالمية للتعليم التي عقدت في لندن تحت عنوان (تمويل الشراكة من أجل التعليم 2021 ــ 2025)، من اهتمام المملكة وحرصها على دعم المبادرات والبرامج الدولية المعززة لاقتصادات التعليم، والأنظمة التعليمية في الدول المستفيدة لتقديم خدمات عالية الجودة لمن هم في أمس الحاجة لها في ظل أزمة الجائحة.

شراكات دولية

وبين ابن سعيد أن المجلس تطرق إلى ما أكدته المملكة خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي لآسيا الوسطى وجنوب آسيا المنعقد في أوزبكستان، على استمرارها في العمل مع شركائها في المنظمات الدولية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، وتعزيز البيئة المناسبة للتطور والنمو وزيادة الشراكات التجارية عبر الأقاليم، ودعم الجهود كافة لمكافحة الإرهاب والتطرف.

استقرار تونس

واستعرض المجلس جملة من التقارير حول تطورات الأوضاع على الساحات العربية والإقليمية والدولية، مجددا وقوف المملكة إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار الجمهورية التونسية، والتأكيد على الثقة في قيادتها لتجاوز الظروف التي تشهدها بلادها وبما يحقق العيش الكريم لشعبها الشقيق وازدهاره، ودعوة المجتمع الدولي إلى الوقوف بجانبها لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية.

جهود إنسانية

وعد المجلس المساعدات الإغاثية التي قدمتها المملكة لعدد من الدول العربية والإسلامية للتخفيف من الآثار الناجمة عن جائحة كورونا، امتدادا للدور الإنساني الذي تضطلع به تجاه الدول الأشد تضررا، والاستمرار في مد يد العون والمساعدة، والإسهام في مساندة الجهود الدولية بهذا الشأن.

وأفاد ابن سعيد بأن المجلس أدان استمرار محاولات الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني استهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية في البحر الأحمر، مثمنا في هذا الإطار كفاءة الدفاعات الجوية السعودية في إحباط تلك المحاولات العدائية، وإسهام تحالف دعم الشرعية في اليمن لتأمين حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة مضيق باب المندب.

المناعة المجتمعية

وتناول المجلس مستجدات الجائحة على المستويين المحلي والدولي، وما سجلته جهود المملكة من نجاح كبير في الحد من الآثار التي فرضتها الجائحة على جميع مناحي الحياة، بما في ذلك العمل على زيادة المناعة المجتمعية عبر تقديم أكثر من 27 مليون جرعة من لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين، لتصنف ضمن أفضل الدول في إعطاء اللقاحات ونسب التغطية.

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

كما اطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للطيران المدني، الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، هيئة تقويم التعليم والتدريب، ورئاسة الاستخبارات العامة، واتخذ ما يلزم حيالها.

موافقات





تفويض وزير الصحة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة الأمريكية، للتعاون في مجالي الصحة العامة والعلوم الطبية، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



البروتوكول الإقليمي الخاص بالتعاون الفني لاستعارة ونقل الخبراء والفنيين والأجهزة والمعدات والمواد في الحالات الطارئة.



بروتوكول بين حكومة المملكة ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، من أجل إنشاء مكتب إقليمي لسيداري في السعودية.



اتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة وشؤون الجمارك بمملكة البحرين، للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما.



تعديل تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون - الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (302) وتاريخ 11 / 9 / 1433هـ ـ وذلك على النحو الوارد في القرار.



تعديل المادة الـ23 من نظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 19) وتاريخ 23 / 4 / 1429هـ، لتكون بالنص الوارد في القرار.



التعديلات الجزئية على لوائح الراديو الدولية - الواردة في الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام (2019م)، وتفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على نموذج صك التصديق على تلك التعديلات.



تعيين كل من عبدالرحمن البراك وعبدالله المجدوعي وعامر رضا، أعضاء من القطاع الخاص من ذوي العلاقة بنشاط النقل العام في مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل.



اعتماد الحسابات الختامية لكل من الهيئة العامة للمنافسة، وصندوق التنمية الزراعية، والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، ومركز دعم اتخاذ القرار، عن أعوام مالية سابقة.



ترقيات

1محسن البقمي إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الـ15 بوزارة التعليم.

2 سعد الزهرة إلى وظيفة (مستشار زراعي) بالمرتبة الـ14 بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

3 عمر العلمي إلى وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة الـ14 بأمانة منطقة المدينة المنورة.

4 محمد الشهراني إلى وظيفة (مدير عام تنمية الاستثمارات) بالمرتبة الـ14 بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

5 بدر العصيمي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الـ14 بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

6 سعد الرشيد إلى وظيفة (مدير عام الشؤون المالية) بالمرتبة الـ14 بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

7 سامي الربيعان إلى وظيفة (مدير عام فرع) بالمرتبة الـ14 بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

8 محمد المخلفي إلى وظيفة (مدير عام تقنية المعلومات) بالمرتبة الـ14 بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

9 صالح العيد إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الـ14بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

10 موسى الغنيم إلى وظيفة (مستشار خدمة مدنية) بالمرتبة الـ14 بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

11 فهد القنيبط إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية) بالمرتبة الـ14 بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

12 سعود التويم إلى وظيفة (مدير عام الإدارة القانونية) بالمرتبة الـ14 بوزارة التعليم.