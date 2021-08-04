دارة الملك عبدالعزيز تتسلم مكتبة الأمير نايف الخاصة

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وتتضمن المكتبة الأميرية الخاصة أكثر من 2500 عنوان في 3000 مجلد تتنوع على مجالات عدة منها تفسير القرآن الكريم والسيرة النبوية، والجوانب الأمنية بعلومها المختلفة، وتاريخ المملكة وآثارها وآدابها، إضافة إلى عدد من الدوريات العلمية والإعلامية المتخصصة، وألبومات لصور رسمية للزيارات والاستقبالات له - رحمه الله -.
وكان أبناء الأمير نايف بن عبدالعزيز اختاروا الدارة تأكيدا على مهامها الأساسية في حفظ المصادر التاريخية للتاريخ الوطني، وقد بدأت دارة الملك عبدالعزيز في إجراءات الفرز والتهيئة للفهرسة والتصنيف لمقتنيات المكتبة ثم إتاحتها للباحثين، حيث سيهيأ لها قسم خاص بها في المكتبة ضمن المكتبات الخاصة.
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